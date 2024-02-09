Названы способы прокачать грудные мышцы дома за пять минут в день

Эксперт Ротач рекомендовала делать алмазные отжимания с колен для прокачки груди

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способы прокачать грудные мышцы дома за пять минут в день. Ее слова приводит Men Today.

Для начала Ротач рекомендовала делать отжимания с колен. Для этого нужно встать в упор лежа на прямых руках, коленями упереться в пол, выпрямить все тело и напрячь пресс, затем согнуть локти так, чтобы грудью почти коснуться пола и снова выпрямить локти.

Следующим упражнением станут алмазные отжимания с колен. Для этого необходимо встать в упор лежа на прямых руках, коленями упереться в пол, соединить руки так, чтобы большие пальцы касались друг друга, согнуть локти и опуститься грудью как можно ниже к полу, а затем снова выпрямить локти.

31 января фитнес-тренер Иванна Идуш назвала лучшее упражнение на мышцы груди для девушек. Специалист выделила отжимания. Она рекомендовала начинать с упрощенного варианта отжиманий, стоя на коленях.

