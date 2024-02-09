Олимпийская чемпионка ответила на упреки Вяльбе на проблемы с головой

Олимпийская чемпионка Ступак в ответ на упрек Вяльбе: все нормально с мотивацией

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак ответила на упреки президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе на проблемы с головой. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка заявила, что не успела подготовиться к Спартакиаде, так как ей не хватило времени после восстановления от болезни, и она смогла потренироваться лишь три недели. «Не хочу даже отвечать на вопрос о мотивации. Все нормально, дело уже не в международных стартах», — посчитала она.

Ранее 9 февраля Вяльбе заявила, что у Ступак проблемы с головой. По ее мнению, если она не исправит их, то это будет ее последний сезон, и спортсменке придется искать другую работу.

До этого Ступак не смогла выйти в финал спринта классическим стилем на Спартакиаде. Победу в соревнованиях одержала Анастасия Фалеева.

Ступак — олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете. Она также является трехкратным призером чемпионатов мира.