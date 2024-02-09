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16:14, 9 февраля 2024Спорт

Вяльбе заявила о проблемах с головой у чемпионки ОИ из сборной России

Елена Вяльбе заявила о проблемах с головой у чемпионки ОИ Юлии Ступак
Юлия Ступак

Юлия Ступак. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала олимпийскую чемпионку Юлию Ступак. Ее слова приводит ТАСС.

Функционер заявила, что у спортсменки из российской сборной проблемы с головой. «Если она в июне не исправит их, значит, это, скорее всего, будет последний ее сезон, потому что никакого смысла нет, надо искать другую работу. Если она не видит мотивацию трудиться в спорте, значит, надо что-то другое», — заявила Вяльбе.

Ранее Ступак не смогла выйти в финал спринта классическим стилем на Спартакиаде. Победу в соревнованиях одержала Анастасия Фалеева. У мужчин первенствовал Александр Большунов.

Ступак — олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете. Она также является трехкратным призером чемпионатов мира.

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      Алексей Гусев
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