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11:07, 9 февраля 2024Спорт

РУСАДА усилит антидопинговую работу с фигуристами после дела Валиевой

РУСАДА усилит антидопинговую работу с фигуристами после дела Камилы Валиевой

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

РУСАДА усилит профилактическую работу по нарушению антидопинговых правил с фигуристами и их персоналом после дела фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы организации.

«В фигурном катании, несмотря на то, что это не рисковый вид спорта, периодически случаются нарушения антидопинговых правил и это не только использование запрещенных в спорте субстанций, но в том числе фальсификация», — заявили в РУСАДА.

Ранее в РУСАДА рассказали о продолжении расследования дела Валиевой. Там заявили, что будут контролировать отбытие дисквалификации спортсменкой.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го. Тогда в ее пробе обнаружили следы запрещенного препарата триметазидина.

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      Алексей Гусев
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