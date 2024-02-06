В РУСАДА рассказали о продолжении расследования дела Валиевой

В РУСАДА заявили, что будут контролировать отбытие дисквалификации Валиевой

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) рассказали о продолжении расследования дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает ТАСС.

В РУСАДА заявили, что будут контролировать отбытие дисквалификации спортсменкой. Отмечается, что при получении информации о возможном нарушении условий нахождения в отстранении отделом расследований РУСАДА проводится проверка в отношении спортсмена и его персонала.

Ранее в пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщили, что полное решение по делу Валиевой может быть опубликовано к 9-11 февраля. При этом в суде отметили, что часть информации может остаться конфиденциальной.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го. Тогда в ее пробе обнаружили следы запрещенного препарата триметазидина.