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13:02, 6 февраля 2024Спорт

В РУСАДА рассказали о продолжении расследования дела Валиевой

В РУСАДА заявили, что будут контролировать отбытие дисквалификации Валиевой

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) рассказали о продолжении расследования дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает ТАСС.

В РУСАДА заявили, что будут контролировать отбытие дисквалификации спортсменкой. Отмечается, что при получении информации о возможном нарушении условий нахождения в отстранении отделом расследований РУСАДА проводится проверка в отношении спортсмена и его персонала.

Ранее в пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщили, что полное решение по делу Валиевой может быть опубликовано к 9-11 февраля. При этом в суде отметили, что часть информации может остаться конфиденциальной.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го. Тогда в ее пробе обнаружили следы запрещенного препарата триметазидина.

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      Анастасия Борисова
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