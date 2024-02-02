Стала известна дата публикации полного решения CAS по делу Валиевой

Полное решение CAS по делу о допинге Валиевой будет опубликовано 9-11 февраля

Спортивный арбитражный суд (CAS) обнародует мотивировочную часть решения по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Дата публикации стала известна ТАСС.

В пресс-службе CAS сообщили, что полное решение может быть опубликовано к концу следующей недели (9-11 февраля). При этом в суде отметили, что часть информации может остаться конфиденциальной.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Спортсменка лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в составе российской сборной. Кроме того, она осталась без титулов чемпионки России и Европы.

Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся во время Олимпиады в Пекине. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.