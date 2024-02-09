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21:01, 9 февраля 2024Забота о себе

Сексолог подсказала необычный способ решить семейные разногласия

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Чтобы решить любые разногласия в паре, необходимо представить ситуацию со стороны, а потом описать ее на бумаге, считает сексолог Трейси Кокс. Необычный способ остановить семейный конфликт она подсказала в своей авторской колонке для издания Daily Mail.

Кокс уточнила: важно не просто записывать конфликтную ситуацию, надо представить ее с точки зрения постороннего человека, который желает счастья всем вовлеченным в ссору лицам. По словам сексолога, этот способ ученые Стэнфордского университета опробовали на 120 семейных парах, в отношениях которых имелось длительное и серьезное разногласие.

Большинство участников тратили всего семь минут на выполнение подобной практики, и результаты оказались впечатляющими, утверждает эксперт. «Количество споров осталось прежним, но ссоры со временем стали значительно менее мучительными», — отметила она.

Кроме того, чтобы уменьшить напряжение между партнерами, Кокс посоветовала обсуждать спорные вопросы во время прогулок. По ее мнению, обстановка открытого пространства не позволяет слишком сильно концентрироваться на себе, благодаря чему разговор проходит легче. Также она считает, что поддерживать добрые отношения супругам поможет создание общих ритуалов и привычек. Так, по ее мнению, привычка каждый день целоваться снижает частоту и ожесточенность споров между партнерами.

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      Екатерина Улитина
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