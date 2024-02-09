Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:22, 9 февраля 2024Мир

Возможность вспышки конфликта на Балканах оценили

Политолог Блохин не исключил возможность вспышки конфликта на Балканах

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин оценил возможность вспышки конфликта на Балканах. В беседе с «Лентой.ру» специалист не исключил подобный сценарий, однако заметил, что этот регион не является самым «взрывоопасным».

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на карте мира помимо сектора Газа может появиться новая горячая точка на Балканах. По словам зампостпреда, конфликт на Балканах может вспыхнуть из-за действий властей самопровозглашенного Косово в отношении сербов.

«Напряженность оттуда никуда не уходила, она там постоянно была. Если как-то ранжировать интенсивность напряженности в мире, то другие регионы будут вне конкуренции: Украина, Восточная Европа, на грани большого взрыва находится Ближний Восток, США и йеменские хуситы, США и Иран, Китай и Тайвань. (...) Если создать иерархию напряженности, то Балканы будут далеко не самыми "взрывоопасными"», — заявил Блохин.

Такой очаг действительно может появиться, но ему все же далековато до других потенциальных конфликтов

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

В начале февраля президент Сербии Александр Вучич запросил срочное заседание СБ ООН из-за ситуации, сложившейся в результате провокационных действий самопровозглашенной Республики Косово. Так он отреагировал на недавнее решение властей Косово оставить евро единственной возможной валютой, что является дискриминацией сербов, проживающих там.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили, что в Ил-76 не было пленных солдат ВСУ. Накануне в США признали, что его сбила американская ракета

      Ученые обнаружили 50-метровые мегаволны у берега российского региона

      В Эр-Рияде представили тяжелый дрон для эвакуации раненых

      Диетолог указала на опасные для некоторых людей овощи и фрукты

      Украина понадеялась на поддержку Международного валютного фона

      Звезде сериала «Не родись красивой» понадобилась экстренная помощь врачей

      ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня

      Маск захотел отказаться от мобильного телефона

      Возможность вспышки конфликта на Балканах оценили

      Звезда «Реальных пацанов» вышла замуж

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше