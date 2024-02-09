Возможность вспышки конфликта на Балканах оценили

Политолог Блохин не исключил возможность вспышки конфликта на Балканах

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин оценил возможность вспышки конфликта на Балканах. В беседе с «Лентой.ру» специалист не исключил подобный сценарий, однако заметил, что этот регион не является самым «взрывоопасным».

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на карте мира помимо сектора Газа может появиться новая горячая точка на Балканах. По словам зампостпреда, конфликт на Балканах может вспыхнуть из-за действий властей самопровозглашенного Косово в отношении сербов.

«Напряженность оттуда никуда не уходила, она там постоянно была. Если как-то ранжировать интенсивность напряженности в мире, то другие регионы будут вне конкуренции: Украина, Восточная Европа, на грани большого взрыва находится Ближний Восток, США и йеменские хуситы, США и Иран, Китай и Тайвань. (...) Если создать иерархию напряженности, то Балканы будут далеко не самыми "взрывоопасными"», — заявил Блохин.

Такой очаг действительно может появиться, но ему все же далековато до других потенциальных конфликтов Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

В начале февраля президент Сербии Александр Вучич запросил срочное заседание СБ ООН из-за ситуации, сложившейся в результате провокационных действий самопровозглашенной Республики Косово. Так он отреагировал на недавнее решение властей Косово оставить евро единственной возможной валютой, что является дискриминацией сербов, проживающих там.