В России заявили о возможном появлении новой горячей точки на карте мира

Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Балканы рискуют стать новой горячей точкой

На карте мира помимо сектора Газа может появиться новая горячая точка на Балканах. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

По словам зампостпреда, конфликт на Балканах может вспыхнуть из-за действий властей самопровозглашенного Косово в отношении сербов. «К сожалению, к горячей точке в Газе, из которой Израиль всеми силами пытается выдавить палестинцев, в ближайшее время рискует добавиться еще одна — на Балканах, где аналогичным образом, создавая чудовищные "факты на земле", действуют косовские власти в отношении этнических сербов», — констатировал он.

Полянский подчеркнул, что на данный момент в Косово и Метохии проводится политика, «которая вызывает леденящие душу ассоциации с самой настоящей этнической чисткой», однако западные страны старательно не замечают этого.

Дипломат уточнил, что Москва призывает других членов Совета Безопасности (СБ) ООН «принять срочные меры в защиту косовских сербов и потребовать от Приштины прекращения гонений на них, включая отмену всех дискриминационных мер». Российское руководство уверено, что единственный путь к разрешению этого конфликта лежит через выработку устойчивого взаимоприемлемого международно-правового решения между Белградом и Приштиной на базе резолюции 1244 Совета безопасности ООН.

Ранее президент Сербии Александр Вучич запросил срочное заседание СБ ООН из-за ситуации из-за провокационных действий самопровозглашенной Республики Косово. Так он отреагировал на недавнее решение властей Косово оставить евро единственной возможной валютой, что является дискриминацией сербов, проживающих там.