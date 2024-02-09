ЦСКА проиграл «Сочи» со счетом 1:2 в товарищеском матче в Турции

Московский футбольный клуб ЦСКА проиграл в товарищеском матче «Сочи». Результаты доступны на сайте команды.

Встреча прошла в турецком Белеке и завершилась со счетом 2:1 в пользу сочинцев. В составе победителей голами отметились нападающий Никита Бурмистров и полузащитник Мартин Крамарич. У армейцев единственный мяч забил хавбек Виктор Давила.

24 января Российская премьер-лига (РПЛ) приняла решение о переносе 21-й тура чемпионата страны из-за выборов президента России. Изменения в календаре были приняты по итогам очного собрания лиги.

После 18 матчей «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков. ЦСКА занимает восьмое место с 28 очками. Сочи располагается на последнем 16-м месте, имея в активе 11 очков. РПЛ возобновится после паузы 3 марта.