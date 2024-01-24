Тур чемпионата России по футболу перенесут из-за президентских выборов

21-й тур Российской премьер-лиги перенесут из-за президентских выборов

21-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) будет перенесен из-за выборов президента страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лиги.

«Изменения в календаре будут приняты по итогам очного собрания лиги», — говорится в сообщении. В рамках 21-го тура, который должен был состояться с 15 по 17 марта, запланировано московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

После 18 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар», в активе которого 38 очков. На втором месте располагается «Зенит», отстающий на два очка. Тройку сильнейших замыкает «Динамо» (32 очка). Турнир возобновится в начале марта.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. По итогам этапа выдвижения Центральная избирательная комиссия приняла документы у 11 кандидатов.

