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17:23, 9 февраля 2024Россия

В ЛНР назначили нового министра ЧС

Mash: новым министром ЧС ЛНР назначили Бойко

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Новым министром чрезвычайных ситуаций (ЧС) Луганской народной республики (ЛНР) назначен Алексей Бойко. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По их данным, ранее Бойко занимал должность начальника отдела мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, оперативного управления и контроля МЧС.

3 февраля украинская армия нанесла удар по пекарне в Лисичанске. В Следственном комитете России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом.

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      Никита Абрамов
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