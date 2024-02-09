В ЛНР назначили нового министра ЧС

Mash: новым министром ЧС ЛНР назначили Бойко

Новым министром чрезвычайных ситуаций (ЧС) Луганской народной республики (ЛНР) назначен Алексей Бойко. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По их данным, ранее Бойко занимал должность начальника отдела мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, оперативного управления и контроля МЧС.

3 февраля украинская армия нанесла удар по пекарне в Лисичанске. В Следственном комитете России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом.