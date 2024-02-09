В МИД ответили Украине на слова об отсутствии пленных в сбитом Ил-76

Захарова ответила главе СНБО Украины Данилову вопросом, был ли Залужный в ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вопросом ответила на слова главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова об отсутствии пленных в сбитом самолете Ил-76. Ее слова приводит РИА Новости.

«Хочется спросить: а [экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия] Залужного тоже не было в ВСУ или пока еще помнят, что был?» — спросила Захарова.

Ранее секретарь СНБО заявил, что в сбитом самолете не было украинских пленных. Он сделал такое заявление, основываясь на опыте, который был получен после Тегерана. Кроме того, Данилов призвал не быть категоричными в утверждении, что именно ВСУ сбили самолет.

8 февраля The New York Times со ссылкой на чиновников из США сообщало, что Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, был сбит ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot.