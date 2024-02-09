Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:08, 9 февраля 2024Россия

В музее «Сталинградская битва» отказались укрыть «срамные места» «Родины-матери»

В музее «Сталинградская битва» заявили о невозможности изменить «Родину-мать»

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В волгоградском музее «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане ответили на требование мусульманского активиста из Башкирии Расула Ахияретдинова и отказались прикрыть «срамные места» монумента «Родина-мать зовет!». Внесение изменений в скульптуру невозможно, заявил представитель музейного комплекса в беседе с «Подъемом».

По словам собеседника издания, «Родина-мать» — особо охраняемый объект культурного наследия. «Там ничего нельзя трогать, никакие элементы, вплоть до ступеней, которые должны сохранять этот закрепленный облик», — сказал он.

В музее также отметили, что не получали официальных жалоб на внешний вид скульптуры, а претензии активиста, возмутившегося «откровенно торчащими сосками» на монументе, комментариям не подлежат. «Это общепризнанный символ Родины, современная интерпретация античных и других образов богинь победы, классических образов. Что тут можно комментировать?» — заявил сотрудник комплекса.

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, комментируя требование Ахияретдинова, заявил, что «озверевшие дикари-ваххабиты» уже уничтожили немало исторических памятников мировой культуры, так как это течение ислама видит в них харам. По его мнению, проверить следует не образ монумента, а слова активиста — общественник уже направил заявление в Следственный комитет.

Материалы по теме:
Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы. Он предсказал крупный религиозный конфликт в России после СВО
Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы. Он предсказал крупный религиозный конфликт в России после СВО
23 января 2024
«Место выбрано не случайно» В чем причина беспорядков в аэропорту Махачкалы и что будет с тысячами евреев на Кавказе?
«Место выбрано не случайно»В чем причина беспорядков в аэропорту Махачкалы и что будет с тысячами евреев на Кавказе?
16 ноября 2023

8 февраля мусульманский активист из Башкортостана Расул Ахияретдинов записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой переделать монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде из-за голой груди и торчащих сосков скульптуры. При этом внешний вид скульптуры он назвал ошибкой Советского Союза и сравнил с «голой вечеринкой» блогера Анастасией Ивлеевой.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыто письмо матери нового главкома ВСУ ее отцу. Дед Сырского спасал сослуживцев от фашистов и пропал

      На Украину прибыла делегация парламента США

      Армия Германии обратила внимание на угрозу правых экстремистов в своих рядах

      В США потребовали отставки генсека ООН и главы агентства для помощи Палестине

      В Николаеве прогремели взрывы

      В Госдуме сравнили с фашизмом требование укрыть «срамные места» «Родины-матери»

      Саудовская Аравия представила бронетранспортер Tares в Эр-Рияде

      Российская пенсионерка решила сама убрать снег с крыши дома и попала на видео

      Опаздывающий на рейс россиянин выломал дверь в аэропорту

      Названа причина невозможности прокачки газа по «Северному потоку-2»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше