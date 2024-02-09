В музее «Сталинградская битва» отказались укрыть «срамные места» «Родины-матери»

В музее «Сталинградская битва» заявили о невозможности изменить «Родину-мать»

В волгоградском музее «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане ответили на требование мусульманского активиста из Башкирии Расула Ахияретдинова и отказались прикрыть «срамные места» монумента «Родина-мать зовет!». Внесение изменений в скульптуру невозможно, заявил представитель музейного комплекса в беседе с «Подъемом».

По словам собеседника издания, «Родина-мать» — особо охраняемый объект культурного наследия. «Там ничего нельзя трогать, никакие элементы, вплоть до ступеней, которые должны сохранять этот закрепленный облик», — сказал он.

В музее также отметили, что не получали официальных жалоб на внешний вид скульптуры, а претензии активиста, возмутившегося «откровенно торчащими сосками» на монументе, комментариям не подлежат. «Это общепризнанный символ Родины, современная интерпретация античных и других образов богинь победы, классических образов. Что тут можно комментировать?» — заявил сотрудник комплекса.

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, комментируя требование Ахияретдинова, заявил, что «озверевшие дикари-ваххабиты» уже уничтожили немало исторических памятников мировой культуры, так как это течение ислама видит в них харам. По его мнению, проверить следует не образ монумента, а слова активиста — общественник уже направил заявление в Следственный комитет.

8 февраля мусульманский активист из Башкортостана Расул Ахияретдинов записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой переделать монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде из-за голой груди и торчащих сосков скульптуры. При этом внешний вид скульптуры он назвал ошибкой Советского Союза и сравнил с «голой вечеринкой» блогера Анастасией Ивлеевой.

