Запас прочности модернизированных Ил-76 оценили

Шеф-пилот «Ил» Сухарь: Ил-76МД-90А обладает запасом прочности на 30 лет вперед

Модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А обладает запасом прочности на 30 лет вперед. Такую оценку самолету дал шеф-пилот компании «Ил» Сергей Сухарь в беседе с ТАСС.

«Я считаю, что еще 30 лет жизни самолету обеспечено. А по опыту эксплуатации самолета, обозначенный ресурс у машины обычно где-то 30 лет, но самолеты работают лет 50. Чем прекрасна цифра, так это тем, что из этого можно лепить что угодно. Модернизированный Ил-76 на данный момент по всем характеристикам отвечает всем имеющимся мировым требованиям к самолету данного типа», — сказал он в ходе международной выставки вооружений World Defence Show.

Сухарь отметил, что в процессе эксплуатации могут потребоваться изменения, которые легко внести в программное обеспечение самолета. По его словам, к представленному на выставке Ил-76 проявляют интерес зарубежные делегации.

В ноябре 2023 года гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что компания ведет переговоры с иностранными партнерами в общей сложности по 40-50 самолетам Ил-76МД-90А.

В том же месяце стало известно, что Ил-76МД-90А впервые выполнил посадку и взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы в ходе испытаний.