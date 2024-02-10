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11:33, 10 февраля 2024Спорт

Бывший немецкий футболист признался в любви к России

Бывший легионер «Динамо» Кураньи рассказал, что наслаждался футболом в России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи признался в любви к России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Когда я был здесь, ко мне относились очень хорошо. У меня были отличные отношения со всеми работниками клуба, фанатами "Динамо". Я играл здесь пять лет, наслаждался футболом в России», — рассказал экс-легионер. Немец отметил, что благодаря этому сохранил связь с Россией и клубом.

Отвечая на блиц-вопросы, Кураньи назвал Россию изумительной страной, где живет много хороших людей, а «Динамо» — клубом, который находится в его сердце.

Ранее Кураньи осудил решение Союза европейских футбольных ассоциаций отстранить российские клубы от участия еврокубках. Он сказал, что скучает по командам из России.

Кураньи выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год. В составе бело-голубых форвард провел 151 матч, забил 56 мячей и сделал 24 результативные передачи.

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