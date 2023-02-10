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17:39, 10 февраля 2023Спорт

Экс-игрок сборной Германии раскритиковал лишение клубов из России еврокубков

Экс-игрок сборной Германии Кевин Кураньи раскритиковал лишение клубов из России еврокубков

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Экс-игрок московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи раскритиковал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы от участия еврокубках. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Футбол — это спорт для всех», — заявил футболист. Он добавил, что скучает по клубам из России, которые лишены возможности выступать на международной арене.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Кураньи играл за «Динамо» с 2010 по 2015 год. В составе сборной Германии форвард забил 19 мячей в 52 матчах.

Алексей Гусев
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