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16:45, 10 февраля 2024Спорт

Фитнес-тренер назвал упражнение для эффективной проработки икроножных мышц

Тренер Прыгунов посоветовал упражнение «ослик» для проработки икроножных мышц

Фото: vladee / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Михаил Прыгунов назвал упражнение для эффективной проработки икроножных мышц. Его слова приводит «Чемпионат».

Специалист посоветовал упражнение «ослик», которое используется в силовой гимнастике и бодибилдинге. Он подчеркнул, что впервые пробовать элемент необходимо под контролем тренера, чтобы не получить травмы. Прыгунов добавил, что упражнение противопоказано тем, у кого есть нарушения работы голеностопа, коленей или тазобедренных суставов, а также спины.

Для выполнения упражнения потребуется отягощение (напарник более легкого веса), устойчивая платформа высотой 10-15 сантиметров и неподвижная точка опоры для рук. Также можно выполнять «ослика» на специальном тренажере. Тренер рекомендовал делать три-четыре подхода по 10-15 подъемов.

Упражнение выполняется следующим образом. Поставьте носки на край платформы, пятки на пол, таз располагается строго над стопами. Наклонитесь вперед под прямым углом и положите руки на опору. Затем помогите напарнику расположиться на нижней части спины и немного согните ноги в коленях. На выдохе оторвите пятки от пола и поднимитесь на носки, зафиксировавшись на две-три секунды. На вдохе медленно выполните опускание пяток максимально низко, но на пол не ставьте.

Ранее фитнес-эксперт Марат Газзаев дал советы по безопасному завершению тренировки. Он рекомендовал после занятия отвести 10-15 минут на растяжку, делать массаж и контрастные процедуры.

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