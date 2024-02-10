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16:19, 10 февраля 2024Спорт

Милохин высказался о дебюте в боксе

Блогер Милохин заявил, что выйдет на дебютный боксерский бой под флагом России

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Блогер Даня Милохин высказался о дебюте в боксе под российским флагом. Его слова приводит Sport24.

Блогер заявил, что его не волнуют недовольные тем, что он планирует выйти на бой под флагом России. «Я русский, у меня российский паспорт и я говорю на русском. Я родился в России, какую страну мне еще представлять? Дубай?! Эмираты?!» — отметил Милохин.

14 января тренер Зорик Степанян рассказал о подготовке Милохина к дебюту в боксе. Специалист заявил, что перед поединком блогер проводит тренировки и спарринги, упор сделан на технико-тактическую подготовку.

Милохин проведет поединок с индийским блогером Аджмалом Ханом 16 февраля. Бой пройдет на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае.

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      Андрей Стрельцов
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