Блогер Милохин заявил, что выйдет на дебютный боксерский бой под флагом России

Блогер Даня Милохин высказался о дебюте в боксе под российским флагом. Его слова приводит Sport24.

Блогер заявил, что его не волнуют недовольные тем, что он планирует выйти на бой под флагом России. «Я русский, у меня российский паспорт и я говорю на русском. Я родился в России, какую страну мне еще представлять? Дубай?! Эмираты?!» — отметил Милохин.

14 января тренер Зорик Степанян рассказал о подготовке Милохина к дебюту в боксе. Специалист заявил, что перед поединком блогер проводит тренировки и спарринги, упор сделан на технико-тактическую подготовку.

Милохин проведет поединок с индийским блогером Аджмалом Ханом 16 февраля. Бой пройдет на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае.