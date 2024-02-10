Военный высказался об оборонительных возможностях Украины без помощи США

Военный эксперт Дандыкин: без помощи США Украина продержится до трех месяцев

Без военной помощи США Украина сможет продержаться до трех месяцев, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об оборонительных возможностях Киева без поддержки Вашингтона и новых поставок оружия в ближайшее время.

«Есть еще и снаряды, и оружие, и танки, которые не использовали, те же Abrams. Есть большое количество дронов, прежде всего FPV-дронов, которые мешают нашему продвижению вперед. Но и с той стороны, и с нашей говорят, что без помощи США, без поставок оружия [сил Украины] оказывать нам сопротивление хватит где-то до весны, а конкретнее — до трех месяцев», — сказал он.

Каждый день, каждая неделя просрочки поставок этого оружия влияет на состояние бойцов Вооруженных мил Украины (ВСУ). Это сказывается и на моральном, и на физическом истощении Василий Дандыкин военный эксперт

Сенат США поддержал начало обсуждения законопроекта о помощи Украине, Тайваню и Израилю на сумму 95,3 миллиарда долларов. Его рассмотрение одобрили большинство законодателей.

С осени 2023 года из-за внутриполитических разногласий США не могут согласовать дополнительное финансирование. Американский лидер просит выделить более 60 миллиардов долларов Украине и еще 14,3 миллиарда долларов Израилю. Президент США Джо Байден призывал как можно быстрее принять документ.