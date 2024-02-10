Капризов забросил 20-ю шайбу в сезоне НХЛ и установил рекорд

Капризов забросил 20-ю шайбу в сезоне НХЛ и показал лучший результат Миннесоты

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил 20-ю шайбу в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и установил новый рекорд клуба. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметился во время матча чемпионата против «Питтсбург Пингвинз». Забитая шайба стала 20 подряд голом для российского спортсмена в сезоне-2023/24. Отмечается, что он достиг этой отметки в четвертом розыгрыше НХЛ подряд, показав лучший результат в истории «Миннесоты».

В январе сообщалось, что Капризов оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины Харрикейнс». 26-летний форвард стал первой звездой игрового дня. Встреча завершилась со счетом 5:2. В составе победителей голы также забили Юэль Эрикссон Эк и Якоб Миддлтон.