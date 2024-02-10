Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Дарья Касаткина
2:0
Завершен
Сорана Кырстя
Абу-Даби
Шабаб Аль-Ахли
0:5
Завершен
Спартак М
Winline Зимний Кубок РПЛ
Боруссия Д
3:0
Завершен
Фрайбург
Германия - Бундеслига|21-й тур
Миннесота Уайлд
3:2
Завершен
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
3:4
Завершен
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
08:10, 10 февраля 2024Спорт

Капризов забросил 20-ю шайбу в сезоне НХЛ и установил рекорд

Капризов забросил 20-ю шайбу в сезоне НХЛ и показал лучший результат Миннесоты
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил 20-ю шайбу в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и установил новый рекорд клуба. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметился во время матча чемпионата против «Питтсбург Пингвинз». Забитая шайба стала 20 подряд голом для российского спортсмена в сезоне-2023/24. Отмечается, что он достиг этой отметки в четвертом розыгрыше НХЛ подряд, показав лучший результат в истории «Миннесоты».

В январе сообщалось, что Капризов оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины Харрикейнс». 26-летний форвард стал первой звездой игрового дня. Встреча завершилась со счетом 5:2. В составе победителей голы также забили Юэль Эрикссон Эк и Якоб Миддлтон.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству беспилотников

      В США проведут дебаты по законопроекту о помощи Украине и Израилю

      Капризов забросил 20-ю шайбу в сезоне НХЛ и установил рекорд

      Посольство США осудило поджог центра НАТО в Молдавии

      На Украине военного за убийство приговорили к штрафу

      Самая сексуальная спортсменка мира показала серию фото в обтягивающих шортах

      В Госдуме обвинили секретаря СНБО Украины во лжи о сбитом Ил-76

      Посол РФ в США призвал пресечь разрастание неонацизма на Украине

      В Германии сравнили тактики Залужного и нового главкома ВСУ

      Небензя заявил о невозможности решения горящих международных проблем без России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше