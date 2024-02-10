У олимпийского чемпиона украли вещи с Игр-2014 в Сочи

У олимпийского чемпиона Вика Уайлда из гаража украли вещи с Игр-2014 в Сочи

Чемпион Олимпийских игр-2014 в Сочи в параллельном гигантском слаломе Вик Уайлд рассказал, что у него обокрали гараж. Его слова приводит «Чемпионат».

«Все мои вещи из Сочи были украдены. Одежду, игрушки, книги, — все украли, кроме медалей», — заявил Уайлд. Он добавил, что имена преступников ему неизвестны, но, предположительно, это были работавшие рядом с гаражом люди.

В октябре 2022 года Уайлд объяснил решение остаться в России. Сноубордист заявил, что нужен стране. Он добавил, что для него отъезд — это попытка убежать от проблем, а не способ решить их.

Уайлд родился в США, в 2012 году получил российский паспорт. В составе сборной России сноубордист завоевал две золотые медали на Олимпиаде в Сочи. Также на его счету бронза Игр-2022 в Пекине.