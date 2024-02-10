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02:45, 10 февраля 2024Россия

В Госдуме назвали две причины увольнения Залужного

Депутат Затулин: Залужного уволили из-за роста популярности и неудач на фронте
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Globallookpress.com

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин назвал две причины увольнения главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Его слова приводит РИА Новости.

«В смене Залужного есть две главных причины. Первая — господин Залужный, судя по данным опросов социологии на Украине, затеняет самого украинского верховного главнокомандующего по популярности и это конечно главное его преступление, которое не может быть прощено Зеленским», — отметил парламентарий.

Второй причиной Затулин назвал изменение характера военных действий. По его словам, бывший главком ВСУ отвечал за наземные операции, которые не увенчались успехом во время контрнаступления. Тем не менее, простые граждане не ставят в вину Залужному эти наудачи, добавил депутат, поэтому властям нужно было найти козла отпущения.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. Агентство Bloomberg писало, что отставка Залужного носит политические риски для Украины, поскольку экс-главком крайне популярен среди населения.

Новым главнокомандующим вооруженными силами республики назначили командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

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      Марина Совина
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