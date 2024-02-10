В МИД заявили о нежелании Евросоюза платить за «украинский проект» из-за долгов

Страны Евросоюза (ЕС) не хотят платить за «украинский проект» на фоне накопившихся долгов. Об этом заявили в МИД России, передает РИА Новости.

«В текущей ситуации есовцы явно не желают и далее давать деньги из собственного кошелька на обреченный "украинский проект", а тем более — платить еще и за американцев. Потому их так соблазняет идея растратить на поддержку режима Зеленского украденные у нашей страны средства», — сказали в министерстве.

Ранее политический аналитик, журналист Нил Уотсон заявил, что Россия переиграла западные державы, так как у них начались серьезные экономические проблемы. По его словам, Европа становится все более раздробленной из-за ситуации вокруг Украины. По мнению эксперта, причиной этому стали антисанкционные шаги и политика Кремля.

Незадолго до этого директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предрек распад НАТО в случае поражения Киева. По словам аналитика, многие европейские страны отправятся на переговоры в Москву, чтобы обсудить с Россией вопросы безопасности.