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17:50, 10 февраля 2024Мир

В МИД прокомментировали разрыв аренды с посольством Украины

Захарова: лишение посольства Украины земли является ответом на действия Киева

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала разрыв договора аренды с посольством Украины принципом взаимности. Такое решение стало ответом РФ на аналогичные действия Горсовета Киева, приводит ее слова сайт МИД РФ.

Как уточнила Захарова, решение о лишении посольства Украины земли приняли представители Департамента городского имущества Москвы. Подобная мера является зеркальной по отношению к действиям властей Киева. «Украинская сторона в установленном порядке об этом проинформирована», — заявила Захарова.

Ранее о разрыве договора аренды с посольством Украины со ссылкой на источник сообщало РИА Новости. Как уточнил собеседник агентства, решение властей города Москвы было продиктовано аналогичной мерой со стороны Горсовета Киева.

О решении властей украинской столицы разорвать арендный договор с посольством России мэр Виталий Кличко сообщал еще в апреле 2023 года. Тогда он призвал местный кабинет министров национализировать имущество российской дипломатической миссии.

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