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14:57, 11 февраля 2024Спорт

Немецкий футболист назвал самого влиятельного человека в России

Немец Кураньи назвал хоккеиста Овечкина самым влиятельным человеком в России

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи назвал самого влиятельного человека в России. Его слова приводит Sport24.

«Самый влиятельный человек и спортсмен в России — хоккеист Александр Овечкин. Самый главный и узнаваемый российский спортсмен. Он многое дал мировому и российскому хоккею», — заявил Кураньи. Среди футболистов он выделил Романа Павлюченко, Павла Погребняка и Андрея Аршавина.

Ранее немец признался в любви к России. Кураньи подчеркнул, что играл в стране пять лет и наслаждался футболом здесь.

Кураньи выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год. В составе бело-голубых форвард провел 151 матч, забил 56 мячей и сделал 24 результативные передачи.

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