На Украине пригрозили зачистить выступившее против мобилизации село

В «Айдаре» пригрозили зачистить село Космач, где жители срывают мобилизацию

Бывший командир украинского нацбата «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) Дикий призвал зачистить село Космач на Западной Украине, жители которого выступили против повальной мобилизации. Об этом он заявил в эфире телеканала «Киев24», ролик опубликовало украинское издание «Страна».

Ранее в Космаче толпа избила женщину, приняв ее за наводчику ТЦК (территориального центра комплектования и социальной поддержки) — так на Украине называют военкоматы.

Дикий заявил, что жителей села нужно судить за государственную измену. Если это не будет сделано, то «армия решит проблему», подчеркнул он. «Но мне бы очень не хотелось, чтобы Космач зачищали как вражескую территорию», — добавил экс-командир нацбата.

Ранее в Одессе продавщицы попытались прогнать с оптового рынка сотрудников военкоматов. Инцидент на Таировском оптовом рынке сняли на видео.