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12:33, 11 февраля 2024Спорт

Олимпийский чемпион рассказал о пользе внутрироссийских турниров

Лыжник Крюков заявил, что внутренние турниры улучшают уровень спорта в стране

Фото: Unsplash

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков рассказал о пользе внутрироссийских соревнований. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Сейчас у нас получается заменить международные соревнования своими, внутренними турнирами, и уровень нашего спорта в стране начал расти», — заявил он. Крюков отметил, что стал цениться Кубок России по лыжным гонкам, куда приехать могут обычные болельщики и посмотреть на всю сборную.

Ранее схожим мнением поделился старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. По его словам, в условиях международной изоляции интерес к лыжам повысился не только у зрителей, но и у спонсоров.

25 октября 2023 года Совет Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлил санкции в отношении российских спортсменов. Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.

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      Дарья Коршунова
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