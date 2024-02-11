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04:27, 11 февраля 2024Силовые структуры

Опубликованы кадры разрушений на месте взрыва в Элисте

Следственный комитет опубликовал кадры с места взрыва в Элисте

Фото: СУ СК России по Республике Калмыкия

Следственный комитет опубликовал кадры с места взрыва в центре психологической помощи в Элисте. Изображения и видео размещены в Telegram-канале регионального Следственного управления СК.

На представленных кадрах виден масштаб повреждений. Судя по выбитой части стены, взрывное устройство было достаточно мощным. При этом изначально речь шла о ручной гранате.

Ранее СК сообщал, что мужчина, взорвавший бомбу в центре медиации и образовательных услуг в Элисте, предположительно, состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Злоумышленник пришел на прием в центр по оказанию психологической помощи, но там у него произошел конфликт с работником учреждения.

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      Марина Совина
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