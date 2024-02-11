Овечкин забросил шайбу в пятом матче подряд и сократил отставание от Гретцки

Овечкин забросил шайбу в матче с «Ванкувером» и сократил отставание от Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувер Кэнакс». Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча проходит 11 февраля. На момент публикации новости счет в матче — 2:2. Россиянин отметился голом в пятой игре подряд.

Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки, являющегося лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, до 59 шайб. В активе форварда 835 голов. В нынешнем сезоне Овечкин провел 47 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он отметился 12 голами и 23 передачами.

11 февраля Овечкин побил один из рекордов Гретцки. В матче против «Бостон Брюинс» россиянин забросил 57-ю шайбу в пустые ворота в карьере. Таким образом, по данному показателю капитан «Вашингтона» превзошел Гретцки, который поражал ворота без голкипера 56 раз.