Российских вратарей признали звездами дня в НХЛ

Российских вратарей Бобровского и Кочеткова признали звездами дня в НХЛ

Российских вратарей Сергея Бобровского из «Флориды Пантерс» и Петра Кочеткова из «Каролины Харрикейнс» признали звездами игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Бобровский стал второй звездой, сделав 35 сейвов в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:0) и оформив третий шатаут в текущем регулярном чемпионате. Кочетков был признан третьей звездой. Он отразил 34 из 34 бросков во встрече с «Нью-Джерси Девилс» (1:0 в овертайме) и второй раз в сезоне оставил ворота в неприкосновенности.

Первой звездой дня стал защитник «Калгари Флэймс» Маккензи Уигар, оформивший хет-трик в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2).

Ранее в игровой день российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ. Также форвард сократил отставание от канадца в гонке снайперов лиги до 60 голов.