Российско-украинская команда выиграла турнир по Counter-Strike

Российско-украинская команда Team Spirit выиграла турнир по Counter-Strike 2

Российско-украинская команда Team Spirit выиграла турнир Intel Extreme Masters по игре Counter-Strike 2 в польской Катовице. Результаты доступны в X турнира.

В решающей встрече Team Spirit оказался сильнее европейской команды FaZe Clan со счетом 3:0. Победители получили 400 тысяч долларов из общего призового фонда в один миллион долларов.

В состав Team Spirit входят россияне Леонид chopper Вишняков, Борис magixx Воробьев, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов и украинец Мирослав zont1x Плахотя.

18 января стало известно, что два российских игрока Team Spirit пропустят турнир BLAST Premier: Spring Groups 2024 по CS2 в Дании из-за проблем с визами. В составе команды не смогли выступить Данил donk Крышковец и Борис magixx Воробьев. Их заменили игрок академии Team Spirit Олег baz Кулинич и тренер Сергей hally Шаваев.