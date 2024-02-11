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23:59, 11 февраля 2024Спорт

Российско-украинская команда выиграла турнир по Counter-Strike

Российско-украинская команда Team Spirit выиграла турнир по Counter-Strike 2

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российско-украинская команда Team Spirit выиграла турнир Intel Extreme Masters по игре Counter-Strike 2 в польской Катовице. Результаты доступны в X турнира.

В решающей встрече Team Spirit оказался сильнее европейской команды FaZe Clan со счетом 3:0. Победители получили 400 тысяч долларов из общего призового фонда в один миллион долларов.

В состав Team Spirit входят россияне Леонид chopper Вишняков, Борис magixx Воробьев, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов и украинец Мирослав zont1x Плахотя.

18 января стало известно, что два российских игрока Team Spirit пропустят турнир BLAST Premier: Spring Groups 2024 по CS2 в Дании из-за проблем с визами. В составе команды не смогли выступить Данил donk Крышковец и Борис magixx Воробьев. Их заменили игрок академии Team Spirit Олег baz Кулинич и тренер Сергей hally Шаваев.

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      Анастасия Борисова
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