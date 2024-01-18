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18:19, 18 января 2024Спорт

Российские киберспортсмены пропустят турнир в Дании из-за проблем с визами

Крышковец и Воробьев из Team Spirit пропустят игру в Дании из-за проблем с визой

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Два российских игрока Team Spirit пропустят турнир BLAST Premier: Spring Groups 2024 по CS2 в Дании из-за проблем с визами. Об этом сообщается в Telegram-канале киберспортивной команды.

В составе команды не смогут выступить Данил donk Крышковец и Борис magixx Воробьев. Их заменили игрок академии Team Spirit Олег baz Кулинич и тренер Сергей hally Шаваев.

Турнир пройдет в Копенгагене с 22 по 28 января. Призовой фонд составляет 190 тысяч долларов.

В декабре Virtus.pro отстранили от турнира по шутеру Rainbow Six Siege, проходящему на Мальте, из-за российского происхождения. В команде назвали произошедшее открытым проявлением дискриминации.

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