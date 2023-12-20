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11:11, 20 декабря 2023Спорт

Киберспортивную команду дисквалифицировали из-за россиян в составе

Киберспортивную команду Virtus.pro отстранили из-за российского происхождения

Фото: Unsplash

Киберспортивную команду Virtus.pro отстранили от турнира по шутеру Rainbow Six Siege из-за российского происхождения. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

«Несмотря на нашу готовность и уже состоявшийся первый матч, сегодня мы получили неожиданное сообщение о дисквалификации команды. По информации, которую мы получили от администрации, решение было принято из-за национального происхождения игроков», — говорится в заявлении. В команде назвали происходящее открытым проявлением дискриминации.

В составе команды выступают пятеро россиян: Павел p4sh4 Косенко, Дмитрий Always Митранович, Данила dan Донцов, Данил JoyStiCK Габов и Артур ShepparD Ипатов.

Помимо Rainbow Six Siege, Virtus.pro участвует в турнирах по Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, PUBG Mobile и Warface. В 2022 году команда (под названием Outsiders) стала чемпионом мира по CS:GO.

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      Дарья Коршунова
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