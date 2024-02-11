Тысячи абонентов остались без света в Херсонской области

Сальдо заявил, что 7,9 тысячи абонентов в Херсонской области остались без света

Украинскими военными была повреждена трансформаторная подстанция в Каховке, из-за чего без света в Херсонской области остались 7,9 тысячи абонентов. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram.

По его словам, бойцы ВСУ обстреляли подстанцию в Каховке поздно вечером в субботу, 10 февраля. После этого тысячи потребителей оказались без электроснабжения.

На фоне продолжающихся обстрелов аварийные бригады смогли подойти к подстанции только ближе к утру. Сальдо также рассказал, что повреждения на объекте значительные, из-за чего на восстановление понадобится время.

Ранее в воскресенье, 11 февраля, стало известно, что в Киевской области прогремели взрывы. Помимо этого, в регионе сработали средства ПВО и был объявлен сигнал тревоги. Незадолго до этого также взрывы раздались в Одесской области. В Николаевской области оказались повреждены несколько инфраструктурных объектов.