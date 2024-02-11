Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:51, 11 февраля 2024Бывший СССР

Тысячи абонентов остались без света в Херсонской области

Сальдо заявил, что 7,9 тысячи абонентов в Херсонской области остались без света

Фото: Unsplash

Украинскими военными была повреждена трансформаторная подстанция в Каховке, из-за чего без света в Херсонской области остались 7,9 тысячи абонентов. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram.

По его словам, бойцы ВСУ обстреляли подстанцию в Каховке поздно вечером в субботу, 10 февраля. После этого тысячи потребителей оказались без электроснабжения.

На фоне продолжающихся обстрелов аварийные бригады смогли подойти к подстанции только ближе к утру. Сальдо также рассказал, что повреждения на объекте значительные, из-за чего на восстановление понадобится время.

Ранее в воскресенье, 11 февраля, стало известно, что в Киевской области прогремели взрывы. Помимо этого, в регионе сработали средства ПВО и был объявлен сигнал тревоги. Незадолго до этого также взрывы раздались в Одесской области. В Николаевской области оказались повреждены несколько инфраструктурных объектов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле заявили о переживаниях за Такера Карлсона

      В российской школе обрушился потолок спортзала

      Описано влияние отставки президента Венгрии на политический курс страны

      В МИД России заявили о подготовке ответа на санкции ЕС против российских алмазов

      В НАТО решили обороняться против России ее же оружием

      Трамп назвал Зеленского величайшим торговцем в истории

      Рынок в российском городе загорелся и попал на видео

      Немков ответил на вопрос о переходе в UFC

      Белгородский губернатор сообщил об обстрелах со стороны ВСУ

      Тысячи абонентов остались без света в Херсонской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше