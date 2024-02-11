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09:31, 11 февраля 2024Бывший СССР

В Николаевской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры

В Николаевской области оказались повреждены несколько инфраструктурных объектов

Фото: Unsplash

При очередных взрывах в Николаевской области оказались повреждены несколько инфраструктурных объектов. Об этом заявили представители объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга ВСУ в эфире телеканала «Рада».

Утверждается, что после взрыва на одном объекте произошло возгорание, которое вскоре было ликвидировано. «Также были повреждены и остальные инфраструктурные объекты в Николаевской области», — отчитались в пресс-центре. При этом там не указали, какие именно здания или предприятия попали под удары.

Ранее в воскресенье, 11 февраля, стало известно, что в Киевской области прогремели взрывы. Помимо этого, в регионе сработали средства ПВО и был объявлен сигнал тревога. Незадолго до этого также взрывы раздались в Одесской области.

9 февраля в городе Николаев на юге Украины прогремел еще один взрыв. Перед этим, как отмечалось, на территории области несколько раз была объявлена тревога.

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      Варвара Кошечкина
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