Дома престарелых в Эстонии намерились штрафовать за показ российских телеканалов

Парламенту Эстонии предложили штрафовать дома престарелых за российские каналы

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Эстонии предложил парламенту республики рассмотреть поправку, которая позволит штрафовать дома престарелых за показ в учреждениях российских телеканалов, передает ERR.ee.

«В проекте поправок к закону в качестве решения предлагается наделить TTJA правом выносить предписание о прекращении предоставления медиауслуги предприятию сферы размещения (...) Каналы с ограниченным доступом транслируются, например, в домах престарелых, которые не являются открытыми общественными местами», — говорится в публикации.

В ведомстве намерились штрафовать организации пребывания пенсионеров в том случае, если контент каналов «может содержать информацию, наносящую ущерб и раскалывающую общество».

В январе целью антироссийской кампании в Эстонии стали заправки. Активисты организации Propastop тогда предложили убрать из языкового меню станций самообслуживания российский флаг.