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07:30, 12 февраля 2024Россия

Глава Калмыкии раскрыл подробности о пострадавших при взрывах в Элисте

Глава Калмыкии Хасиков: одного из пострадавших при взрывах отпустили домой

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Врачи продолжают бороться за здоровье четверых пострадавших при взрывах в Элисте. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков в Telegram-канале.

«Врачи продолжают бороться за здоровье четверых земляков. Состояние пятого пострадавшего позволило отпустить его домой после медицинского обследования», — раскрыл подробности Хасиков.

Глава региона пообещал оказать всю необходимую помощь получившим ранения жителям и их родственникам. По словам Хасикова, для эвакуированных с места взрыва жителей развернули пункты временного размещения, однако пока ими никто не воспользовался, так как людей приютили у себя родственники.

Минздрав ранее сообщал, что двое пострадавших в результате взрыва в центре медиации и образовательных услуг в Элисте находятся в реанимации. Их состояние врачи оценивают как стабильное, угрозы жизни нет.

Взрывы в Элисте прогремели в воскресенье, 11 февраля. Они произошли, так как психически нездоровый местный житель взорвал две бомбы: в центре медиации и образовательных услуг «Альтернатива» и в частном доме, где жил он сам. Подрывник получил несовместимые с жизнью травмы.

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      Анастасия Шейкина
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