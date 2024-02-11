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00:18, 11 февраля 2024Россия

Появились данные о состоянии пострадавших при взрыве в Элисте

Минздрав: двое пострадавших в результате взрыва в Элисте находятся в реанимации

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Двое пострадавших в результате взрыва в центре медиации и образовательных услуг в Элисте находятся в реанимации. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава Республики Калмыкия.

По данным ведомства, их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

О взрыве стало известно вечером 10 февраля. Неизвестный мужчина бросил боевую гранату в центр, расположенный на первом этаже жилого дома. В результате произошедшего пострадали главный внештатный педагог-психолог в сфере образования Министерства науки Калмыкии Намджил Яманова и ее муж.

Позднее сообщалось, что злоумышленник, предположительно, состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Он пришел на прием в центр по оказанию психологической помощи, но там у него произошел конфликт с работником учреждения, после чего он подорвал неустановленное взрывное устройство.

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      Марина Совина
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