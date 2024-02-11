В Элисте мужчина взорвал две бомбы из-за конфликта с психологом. Он состоял на учете в психоневрологическом диспансере

При обыске дома подрывника в Элисте произошел второй взрыв

В столице Калмыкии Элисте преступник взорвал две бомбы. Первый взрыв прогремел в центре медиации и образовательных услуг «Альтернатива», второй — в частном доме.

Изначально предполагалось, что злоумышленник применил ручную гранату. Однако разрушения оказались гораздо масштабнее — на опубликованных Следственным комитетом кадрах видно, что на полу валяются куски стены.

Преступником оказался психически нездоровый местный житель

Выяснилось, что преступником оказался 29-летний местный житель Сергей Д. Он стоял на учете в психоневрологическом диспансере. Вечером он пришел в центр на прием к психологу, однако в ходе общения между ними разгорелся конфликт. Работница учреждения, главный внештатный педагог-психолог в сфере образования Министерства науки Калмыкии Намджил Яманова, и ее муж попытались успокоить мужчину, но тот активировал взрывное устройство.

Преступник получил несовместимые с жизнью травмы. Семейную пару госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

Бомбист заминировал свой дом

После того как личность преступника была установлена, к нему в частный дом отправились следователи. Во время обыска в строении на Родниковой улице прогремел второй взрыв.

Информация о пострадавших разнится. Так, источники издания Baza утверждают, что ранения получили три сотрудника правоохранительных органов, причем один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии с травмой глаза и взрывной ампутацией конечности. Telegram-канал Shot, в свою очередь, сообщает о двух пострадавших сотрудниках полиции.

Telegram-канал Mash пишет, что силовики обнаружили в одной из комнат бомбу, и подорвались при попытке ее обезвредить.

После взрыва в центре психологической помощи в городе открыли пункт временного размещения (ПВР), сообщил мэр Элисты Шафран Тепшинов. Он уточнил, что ПВР развернули на базе школы, но за помощью пока никто не обращался. Градоначальник также добавил, что утром заработает горячая линия для телефонных звонков. Он призвал жителей не поддаваться панике и заверил, что ситуация находится под контролем.