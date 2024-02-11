В Элисте после взрыва открыли пункт временного размещения

Мэр Элисты Тепшинов сообщил об открытии ПВР и запуске горячей линии после взрыва

В Элисте открыли пункт временного размещения (ПВР) после взрыва в центре психологической помощи. Об этом сообщил мэр города Шафран Тепшинов в Telegram.

Он уточнил, что ПВР развернули на базе школы, но за помощью пока никто не обращался. Градоначальник также добавил, что утром заработает горячая линия для телефонных звонков. Он призвал жителей не поддаваться панике и заверил, что ситуация находится под контролем.

Ранее появились кадры с места взрыва.

О взрыве стало известно вечером 10 февраля. Неизвестный мужчина бросил боевую гранату в центр, расположенный на первом этаже жилого дома. По данным регионального Следственного управления СК, злоумышленник, предположительно, состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Он пришел на прием в центр по оказанию психологической помощи, но там у него произошел конфликт с работником учреждения.