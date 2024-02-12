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15:18, 12 февраля 2024Спорт

Хиддинк высказался об отстранении российских футболистов

Хиддинк: отстранение России не позволит раскрыться новому Аршавину или Головину

Фото: Action Images / Reuters

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался об отстранении российских футболистов от международных турниров. Его слова приводит «РБ Спорт».

Хиддинк заявил, что футбол должен нести объединяющую функцию. «Возможно, отстранение России не позволит раскрыться новому [Андрею] Аршавину или [Александру] Головину, в этом нет ничего хорошего для футбола», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Отмечалось, что организация продолжит контактировать с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по возвращению россиян на турниры.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионатов мира и Европы.

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