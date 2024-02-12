Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анна Калинская
0:0
1-й сет
live
Каролина Плишкова
Доха (ж)
Локомотив
1:1
1-й период
live
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Завтра
06:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Роман Сафиуллин
14 февраля
12:00 (Мск)
Хольгер Руне
Роттердам
Эрика Андреева
Завтра
14:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Доха (ж)
18:55, 12 февраля 2024Спорт

Клуб КХЛ расторг контракт с игроком после четырех технических поражений

Клуб КХЛ «Сибирь» расторг контракт с Федором Гордеевым из-за статуса легионера
Федор Гордеев

Федор Гордеев. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» расторг контракт с защитником Федором Гордеевым. Об этом сообщается на сайте лиги.

Соглашение с 25-летним хоккеистом было разорвано по инициативе самого игрока. По информации РИА Новости, причиной стал статус легионера, из-за которого «Сибирь» не может заявлять его на матчи. Отмечается, что команда рассчитывает предложить Гордееву контракт в новом сезоне.

«Сибири» присудили четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров 17 января. Гордеев был четвертым легионером, так как имеет гражданство США. По ходу сезона Федерация хоккея России присвоила игроку российское спортивное гражданство.

Новый лимит был введен в КХЛ с нынешнего сезона. В заявке команды на матч может быть максимум три легионера.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      У Байдена нашли провалы в памяти. Вице-президент США уже заявила, что готова исполнять его обязанности

      Российский губернатор записал видеообращение на китайском языке

      Жена Панкратова-Черного отреагировала на новость о его диагнозе

      В России обвинили Украину в провокациях во время визита Гросси на ЗАЭС

      Российский суд конфисковал у греческого адвоката свыше пяти миллионов рублей

      Морпеха ВСУ отправили в колонию за покушение на убийство двух мирных жителей ДНР

      В России рассказали о самых совершенных Т-62 в зоне СВО

      В проекте помощи Украине нашли бомбу замедленного действия для Трампа

      Нарышкин рассказал о случаях перехода киевской элиты на сторону России

      В России предложили увеличить квоту на вывоз из страны зерна

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше