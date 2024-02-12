Клуб КХЛ расторг контракт с игроком после четырех технических поражений

Клуб КХЛ «Сибирь» расторг контракт с Федором Гордеевым из-за статуса легионера

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» расторг контракт с защитником Федором Гордеевым. Об этом сообщается на сайте лиги.

Соглашение с 25-летним хоккеистом было разорвано по инициативе самого игрока. По информации РИА Новости, причиной стал статус легионера, из-за которого «Сибирь» не может заявлять его на матчи. Отмечается, что команда рассчитывает предложить Гордееву контракт в новом сезоне.

«Сибири» присудили четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров 17 января. Гордеев был четвертым легионером, так как имеет гражданство США. По ходу сезона Федерация хоккея России присвоила игроку российское спортивное гражданство.

Новый лимит был введен в КХЛ с нынешнего сезона. В заявке команды на матч может быть максимум три легионера.