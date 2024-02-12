Момент самоподрыва психически нездорового мужчины в Элисте попал на видео

В сети появилось видео самоподрыва психически нездорового мужчины в Элисте

В сети появилось видео самоподрыва психически нездорового мужчины в столице Калмыкии Элисте. Запись опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах слышны звуки взрыва и видна вспышка. У машин вокруг срабатывает сигнализация.

Сейчас сотрудники ФСБ и СКР выясняют, откуда у преступника были навыки сбора мощных взрывных устройств.

Взрывы в Элисте прогремели в воскресенье, 11 февраля. Они произошли, так как психически нездоровый местный житель взорвал две бомбы — в центре медиации и образовательных услуг «Альтернатива» и в частном доме, где жил он сам. Подрывник получил несовместимые с жизнью травмы.

В результате произошедшего пострадали главный внештатный педагог-психолог в сфере образования Министерства науки Калмыкии Намджил Яманова и ее муж.