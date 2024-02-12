Олимпийский чемпион предложил ввести мораторий на терапевтические исключения

Васильев предложил запретить терапевтические исключения для чистоты спорта

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев предложил запретить терапевтические исключения для чистоты спорта. Его слова приводит ТАСС.

Васильев назвал мошенниками астматиков в лыжных гонках и биатлоне, которые легально используют запрещенные препараты, и заявил, что их победы над здоровыми спортсменами абсурдны. По его мнению, из-за этого профессиональный спорт сейчас превращается в пародию.

«Я уже предлагал в качестве эксперимента ввести мораторий на все терапевтические исключения. Вы увидите, что после этого никаких норвежцев, шведов и много кого еще на пьедестале не будет, появятся совершенно неожиданные люди, которые честно тренируются и бегают исключительно за счет своего здоровья», — поделился Васильев.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова назвала турниры без россиян соревнованиями астматиков. Она отметила, что ей такие соревнования не интересны.

Российские лыжники и биатлонисты не принимают участие в международных соревнованиях из-за санкций со стороны международных федераций.