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13:47, 12 февраля 2024Спорт

Олимпийский чемпион предложил ввести мораторий на терапевтические исключения

Васильев предложил запретить терапевтические исключения для чистоты спорта
Дмитрий Васильев

Дмитрий Васильев. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев предложил запретить терапевтические исключения для чистоты спорта. Его слова приводит ТАСС.

Васильев назвал мошенниками астматиков в лыжных гонках и биатлоне, которые легально используют запрещенные препараты, и заявил, что их победы над здоровыми спортсменами абсурдны. По его мнению, из-за этого профессиональный спорт сейчас превращается в пародию.

«Я уже предлагал в качестве эксперимента ввести мораторий на все терапевтические исключения. Вы увидите, что после этого никаких норвежцев, шведов и много кого еще на пьедестале не будет, появятся совершенно неожиданные люди, которые честно тренируются и бегают исключительно за счет своего здоровья», — поделился Васильев.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова назвала турниры без россиян соревнованиями астматиков. Она отметила, что ей такие соревнования не интересны.

Российские лыжники и биатлонисты не принимают участие в международных соревнованиях из-за санкций со стороны международных федераций.

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