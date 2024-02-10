Олимпийская чемпионка по биатлону оценила международные турниры без россиян

Ишмуратова назвала турниры без российских биатлонистов соревнованиями астматиков

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова оценила международные турниры без россиян. Ее слова приводит ТАСС.

Ишмуратова назвала турниры без россиян соревнованиями астматиков, которые ей не интересны. «Да, мы проваливались в выступлениях, но бывали и хорошие результаты. Очень важно болельщику наблюдать за перипетиями соревнований, когда наши ребята или девчонки составляют конкуренцию», — сказала она.

Ранее Ишмуратова предсказала возвращение России на турниры. «Международный олимпийский комитет и федерации уже сами будут приглашать и просить участвовать во многих соревнованиях», — объяснила она.

Россияне не участвуют в международных турнирах по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.