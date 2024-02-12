Пассажирский самолет аварийно сел из-за задымления на борту

Travel Talk: самолет SriLankan Airlines сел из-за задымления в кабине пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании SriLankan Airlines аварийно сел в Мельбурне из-за задымления на борту. Об этом сообщает Travel Talk.

Уточняется, что лайнер вылетел из австралийского города и направлялся в Коломбо в понедельник, 10 февраля. Однако вскоре после взлета члены экипажа заметили дым в кабине пилотов. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился. Причина задымления не известна.

Ранее два самолета с пассажирами на борту столкнулись в аэропорту Бостона, сообщили в Управлении гражданской авиации США (FAA). Один из лайнеров ударил законцовкой левого крыла по горизонтальному стабилизатору другого.

