Bloomberg: перевозчики стали менять сигналы судов на «Весь экипаж — мусульмане»

Перевозчики нашли оригинальный способ преодолеть Красное море, они стали менять сигналы конечного назначения судов на «Весь экипаж — мусульмане». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

При помощи такого способа судовладельцы рассчитывают избежать ракетных атак со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Аллах». Изменением конечного назначения воспользовался, в том числе, экипаж судна для перевозки крупного рогатого скота Cattle Force.

Подобная схема сработала — боевики не стали обстреливать судно и дали ему возможность проследовать в иракский порт Умм-Каср. Это стало возможным благодаря тому, что экипаж транспортного средства не был связан с Израилем и его союзниками, которые считаются основными целями ракетных атак хуситов.

Ранее агентство Bloomberg сообщало еще об одной уловке судовладельцев для следования через акваторию Красного моря. Уточнялось, что логистические компании стали сообщать о связях собственных транспортных средств с Китаем. Речь шла о подаче таких сигналов, как «Весь экипаж — китайский» или «Судно принадлежит Китаю».