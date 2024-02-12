Преимущества сна супругов в разных спальнях объяснили

Некоторым людям отдельный от супруга ночной сон гарантирует хорошее самочувствие на следующий день, рассказал эксперт по сну Крис Таттерсал. Основные преимущества раздельного ночного отдыха он объяснил в комментарии для издания Women`s Health.

По словам специалиста, бытует мнение, что раздельные спальни супругов — признак нездоровых или некрепких отношений. Однако это в корне неверно, заверил Таттерсал. «Все люди спят по-разному, кто-то часто просыпается, кто-то ворочается во сне, мешая партнеру, — сказал он. — Сон же в разных кроватях помогает избежать беспокойной ночи и отлично чувствовать себя утром».

Таттерсал обратил внимание, что в каждой шестой британской паре супруги спят на разных кроватях, а девять из десяти из них — и вовсе в разных комнатах.

Две трети из спящих порознь партнеров признаются, что не переносят храп и тревожный сон друг друга, а для многих восемь часов беспрерывного ночного сна — единственная возможность полноценно отдохнуть, резюмировал специалист.

Ранее эксперт по сну Рекс Исап назвал вредной привычку пить кофе сразу после пробуждения. Он рекомендовал делать это через час после пробуждения.