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02:01, 12 февраля 2024Забота о себе

Преимущества сна супругов в разных спальнях объяснили

Фото: Zac Gudakov / Unsplash

Некоторым людям отдельный от супруга ночной сон гарантирует хорошее самочувствие на следующий день, рассказал эксперт по сну Крис Таттерсал. Основные преимущества раздельного ночного отдыха он объяснил в комментарии для издания Women`s Health.

По словам специалиста, бытует мнение, что раздельные спальни супругов — признак нездоровых или некрепких отношений. Однако это в корне неверно, заверил Таттерсал. «Все люди спят по-разному, кто-то часто просыпается, кто-то ворочается во сне, мешая партнеру, — сказал он. — Сон же в разных кроватях помогает избежать беспокойной ночи и отлично чувствовать себя утром».

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Таттерсал обратил внимание, что в каждой шестой британской паре супруги спят на разных кроватях, а девять из десяти из них — и вовсе в разных комнатах.

Две трети из спящих порознь партнеров признаются, что не переносят храп и тревожный сон друг друга, а для многих восемь часов беспрерывного ночного сна — единственная возможность полноценно отдохнуть, резюмировал специалист.

Ранее эксперт по сну Рекс Исап назвал вредной привычку пить кофе сразу после пробуждения. Он рекомендовал делать это через час после пробуждения.

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      Вера Владзиевская
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