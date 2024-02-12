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14:00, 12 февраля 2024Из жизни

Разлученные в детстве близнецы воссоединились спустя 81 год

New York Post: в США близнецы воссоединились спустя 81 год разлуки

Фото: Matthew Henry / Unsplash

В США разлученные в детстве сестры нашли друг друга спустя 81 год. Об этом сообщает New York Post.

90-летние Маурилия Чавес и Андреа Лопес потеряли родителей в возрасте пяти лет, после чего стали жить по отдельности у родственников. Последний раз женщины виделись, когда им было по девять лет.

В конце 2023 года близнецы вновь нашли друг друга благодаря ДНК-тесту. Анализ помог женщинам отыскать и других братьев и сестер, которые также потеряли с ними связь. Родственники созванивались и общались друг с другом в течение нескольких недель, прежде чем воссоединиться спустя 81 год разлуки.

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Лопес, живущая в штате Невада, приехала к Чавес в штат Колорадо, где они впервые после долгих лет встретились вживую. Лопес призналась, что почувствовала, будто видит сестру впервые, так как плохо помнит ее.

Близнецы провели время вместе, вспоминая детские годы, проведенные друг с другом. «Я счастливее всех на свете, потому что никогда не думала, что увижу ее снова. Еще одна причина, по которой я плачу, как ребенок, — мне было одиноко. У меня прекрасная семья, но что мне на самом деле было нужно — это моя сестра», — говорит Чавес.

Сестры планируют наверстать упущенное и мечтают жить рядом друг с другом. Они уже обсуждают, в какой штат вместе переедут.

Ранее сообщалось, что подруги детства из Сингапура, удочеренные при рождении и выросшие в разных приемных семьях, внезапно узнали о родстве. В детстве женщины жили в соседних селах.

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